Immigrazione irregolare, quattro espulsioni in una settimana dalla Polizia di Catanzaro

Le misure

CATANZARO La polizia di Stato di Catanzaro ha eseguito quattro espulsioni dal territorio nazionale in una settimana. Il primo, un cittadino turco, dopo aver espiato una condanna in via definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed in posizione di irregolarità sul territorio nazionale, è stato prelevato dagli agenti della Questura di Catanzaro dalla locale Casa Circondariale all’atto della scarcerazione ed è stato destinatario di un provvedimento con cui il Questore ne ha disposto l’accompagnamento immediato in frontiera. Pertanto, ottenuta la convalida da parte del Giudice di Pace di Catanzaro, è stato accompagnato presso lo scalo aereo di Napoli Capodichino per essere rimpatriato nel proprio paese di origine. Altri due cittadini stranieri, rispettivamente di nazionalità turca ed egiziana, entrambi scarcerati dopo aver scontato una pena detentiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sono stati trattenuti presso il CPR di Caltanisetta – Pian del Lago, dove verranno esaminate le relative istanze di protezione internazionale avanzate secondo le procedure accelerate previste dall’art. 28 bis del decreto legislativo n. 25/2008. Un ulteriore cittadino straniero di nazionalità georgiana è stato rintracciato dalla Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell’ambito dell’attività di controllo del territorio. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato espulso ed accompagnato presso il CPR di Caltanisetta, dove è stato trattenuto in attesa di ottenere i nulla osta all’espulsione da parte delle competenti Procure della Repubblica e procedere con il suo rimpatrio. (redazione@corrierecal.it)

