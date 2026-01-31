Girifalco, crollano tetto e solaio di un edificio abbandonato – FOTO

l’intervento

GIRIFALCO Alle ore 21:05 di ieri squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco sono intervenute nel comune di Girifalco, in via Fratelli Bandiera n. 77, a seguito del crollo del tetto e del solaio di uno stabile di due piani fuori terra.

L’edificio, in evidente stato di abbandono, ha subito il cedimento della copertura con conseguente collasso del solaio sottostante. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a interdire il transito e la sosta pedonale nell’area interessata, delimitando il perimetro dell’immobile e, nello specifico, le zone di Via Fratelli Bandiera civici 77, 20 e 22/A e Via Fratelli Bandiera V Vico dal civico 5 al civico 17.

Tutti gli stabili oggetto di interdizione risultano disabitati e in avanzato stato di degrado.

L’intervento si è concluso alle ore 23:05.