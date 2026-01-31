«Non c’è nessuna restituzione alla Regione di fondi pari a 2,6 milioni di euro»

la precisazione

VIBO VALENTIA «L’Azienda Sanitaria smentisce in modo categorico le notizie diffuse da alcuni organi di stampa riguardo a una presunta restituzione alla Regione di fondi pari a 2,6 milioni di euro. Tali affermazioni sono totalmente false». E’ quanto si legge in una nota dell’Asp di Vibo Valentia. «Non esiste – prosegue la nota dell’Asp di Vibo – alcun atto aziendale né alcun provvedimento regionale che disponga, menzioni o faccia riferimento alla restituzione delle somme indicate. La restituzione non è mai avvenuta e non è mai stata oggetto di alcuna procedura amministrativa. Le informazioni pubblicate non trovano riscontro in nessuna attività amministrativa dell’Azienda. La diffusione di notizie false e potenzialmente lesive dell’immagine e del corretto operato dell’Azienda costituisce un fatto di particolare gravità. Per tale motivo, l’Asp di Vibo Valentia annuncia che procederà a sporgere denuncia per diffamazione nei confronti dei responsabili della pubblicazione delle informazioni non veritiere. L’Azienda invita gli organi di informazione a rispettare i principi di accuratezza e verifica delle fonti, evitando la divulgazione di contenuti privi di fondamento che possono generare disinformazione e ingiustificato allarme nell’opinione pubblica».

