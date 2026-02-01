Crotone, rafforzati i controlli sul territorio: scattano sanzioni e denunce

l’operazione

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: 614 persone identificate, di cui 224 con precedenti, 323 veicoli controllati, 31 posti di controllo, una persona denunciata all’Autorità Giudiziaria, 4 attività commerciali controllate, 8 sanzioni amministrative, 5 infrazioni al Codice della Strada.Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su 21 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reaticommessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone e hanno identificato ulteriori 10 persone, di cui 5 con precedenti. Nel corso dei controlli, è stato accertato che un soggetto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, non era presente in casa e pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 20 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale. Contestualmente, personale della Questura ha identificato 21 persone, di cui 9 con precedenti, e 12 veicoli.L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 21 persone, di cui 7 risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato 21 veicoli elevando 5 sanzione al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 72 persone, di cui 18 positivi, e ha controllato 56 veicoli.Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali hanno identificato 137 persone, di cui 40 con precedenti, ed hanno controllato 65 veicoli. Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso due centri di raccolta scommesse, con annessa sala slot, siti nel centro cittadino all’esito del quale sono state elevate 6 sanzioni amministrative per le accertate violazioni in materia di divieto di fumo (per un totale di euro 990,00). Altresì, il medesimo personale, a seguito del controllo amministrativo effettuato presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei mesi precedenti e all’analisi della documentazione acquisita, ha sanzionato il titolare del predetto esercizio commerciale per aver omesso di ottemperare all’invito a presentarsi per esibire la richiesta documentazione amministrativa della società (p.m.r. euro 172,00) e per aver dato luogo ad una serata di pubblico spettacolo e intrattenimento senza essere in possesso della segnalazione certificata di inizio attività. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato 312 persone, di cui 124 con precedenti, hanno controllato 169 veicoli, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

