Il Crotone non si ferma più: Siracusa battuto 3-1

serie c

SIRACUSA Il Crotone continua a volare. Al “De Nicola” gli squali conquistano la terza vittoria consecutiva, imponendosi 3-1 sul campo del Siracusa al termine di una gara intensa, segnata da episodi e ribaltata con personalità. L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che si rendono pericolosi già nei primi minuti. Il Siracusa passa in vantaggio al 29’: dagli undici metri Contini è freddo e batte il portiere rossoblù dopo un penalty assegnato con l’ausilio della revisione Fvs. Il Crotone incassa il colpo ma non si disunisce e cresce col passare dei minuti. La reazione si concretizza al 37’, quando Zunno firma il pareggio con una conclusione precisa sul secondo palo. Il finale di primo tempo è concitato, condizionato anche da problemi tecnici al sistema di revisione, ma proprio allo scadere arriva il sorpasso: al 49’ Vinicius completa la rimonta, portando il Crotone avanti all’intervallo. Nella ripresa i calabresi gestiscono il ritmo e colpiscono ancora. Dopo una fase spezzettata e alcuni cambi da entrambe le parti, al 64’ il capitano Guido Gomez chiude virtualmente i conti trasformando con freddezza un calcio di rigore, confermato anche in questo caso dopo controllo Fvs. Il 3-1 spegne le speranze del Siracusa e permette al Crotone di controllare il match fino al triplice fischio. Un successo pesante, arrivato su un campo difficile e costruito con maturità, che certifica il momento magico della squadra rossoblù, sempre più lanciata dopo un’altra prova di forza in trasferta. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

SIRACUSA (4-5-1): Farroni; Puzone (21’st Zanini), Pacciardi (30’st Capomaggio), Bonacchi (30’st Di Gesù), Cancellieri; Candiano, Gudilevicius (21’st Sbaffo); Di Paolo (36’st Pannitteri), Limonelli, Contini; Arditi. A disp. : Bonucci, Sylla, Sapola, Chiara, Morreale, Iob. All. Turati CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella (38’st Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (29’st Calvano), Vinicius, Sandri; Piovanello (29’st Maggio), Gomez (47’st Energe), Zunno (38’st Armini). A disp.: Sala, Martino, Veltri, Guerra, Bruno, Vrenna. All. Longo ARBITRO: Castellone di Napoli RETI: 31’pt Contini (S) su rigore, 38’pt Zunno (C), 49’pt Vinicius (C), 20’st Gomez (C) su rigore NOTE: ammoniti Pacciardi (S), Novella (C), Vinicius (C).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato