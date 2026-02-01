Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

serie c

Il Crotone non si ferma più: Siracusa battuto 3-1

Terzo successo di fila per i rossoblù, capaci di reagire al gol subito e colpire con Zunno, Vinicius e Gomez

Pubblicato il: 01/02/2026 – 20:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Crotone non si ferma più: Siracusa battuto 3-1

SIRACUSA Il Crotone continua a volare. Al “De Nicola” gli squali conquistano la terza vittoria consecutiva, imponendosi 3-1 sul campo del Siracusa al termine di una gara intensa, segnata da episodi e ribaltata con personalità. L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che si rendono pericolosi già nei primi minuti. Il Siracusa passa in vantaggio al 29’: dagli undici metri Contini è freddo e batte il portiere rossoblù dopo un penalty assegnato con l’ausilio della revisione Fvs. Il Crotone incassa il colpo ma non si disunisce e cresce col passare dei minuti. La reazione si concretizza al 37’, quando Zunno firma il pareggio con una conclusione precisa sul secondo palo. Il finale di primo tempo è concitato, condizionato anche da problemi tecnici al sistema di revisione, ma proprio allo scadere arriva il sorpasso: al 49’ Vinicius completa la rimonta, portando il Crotone avanti all’intervallo. Nella ripresa i calabresi gestiscono il ritmo e colpiscono ancora. Dopo una fase spezzettata e alcuni cambi da entrambe le parti, al 64’ il capitano Guido Gomez chiude virtualmente i conti trasformando con freddezza un calcio di rigore, confermato anche in questo caso dopo controllo Fvs. Il 3-1 spegne le speranze del Siracusa e permette al Crotone di controllare il match fino al triplice fischio. Un successo pesante, arrivato su un campo difficile e costruito con maturità, che certifica il momento magico della squadra rossoblù, sempre più lanciata dopo un’altra prova di forza in trasferta. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

SIRACUSA (4-5-1): Farroni; Puzone (21’st Zanini), Pacciardi (30’st Capomaggio), Bonacchi (30’st Di Gesù), Cancellieri; Candiano, Gudilevicius (21’st Sbaffo); Di Paolo (36’st Pannitteri), Limonelli, Contini; Arditi. A disp. : Bonucci, Sylla, Sapola, Chiara, Morreale, Iob. All. Turati CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella (38’st Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (29’st Calvano), Vinicius, Sandri; Piovanello (29’st Maggio), Gomez (47’st Energe), Zunno (38’st Armini). A disp.: Sala, Martino, Veltri, Guerra, Bruno, Vrenna. All. Longo ARBITRO: Castellone di Napoli RETI: 31’pt Contini (S) su rigore, 38’pt Zunno (C), 49’pt Vinicius (C), 20’st Gomez (C) su rigore NOTE: ammoniti Pacciardi (S), Novella (C), Vinicius (C).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Calcio
crotone calcio
Fc Crotone
Importanti
SIRACUSA
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x