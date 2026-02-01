Si legge in: 1 minuto
l’intervento
Agente aggredito a Torino, Occhiuto: «Onore a chi indossa la divisa e paga un prezzo altissimo»
Il post del governatore calabrese dopo l’aggressione subita ieri dagli agenti di polizia
Pubblicato il: 01/02/2026 – 10:00
TORINO «Onore a chi indossa la divisa e sceglie di proteggere, anche quando il prezzo è altissimo». Sono le parole del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto su Instagram in riferimento agli scontri di ieri a Torino nel corso della manifestazione pro Askatasuna in cui in particolare un agente di polizia è stato aggredito da un gruppo di persone. Sono almeno due le persone arrestate per gli scontri e portate in carcere.
