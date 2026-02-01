Agente aggredito a Torino, Occhiuto: «Onore a chi indossa la divisa e paga un prezzo altissimo»

l’intervento

TORINO «Onore a chi indossa la divisa e sceglie di proteggere, anche quando il prezzo è altissimo». Sono le parole del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto su Instagram in riferimento agli scontri di ieri a Torino nel corso della manifestazione pro Askatasuna in cui in particolare un agente di polizia è stato aggredito da un gruppo di persone. Sono almeno due le persone arrestate per gli scontri e portate in carcere.

