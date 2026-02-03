Si legge in: 1 minuto
Evaso dai domiciliari, assolto il cosentino Mario Perri
La misura era stata applicata in virtù dell’esecuzione di un residuo di pena per un reato estorsivo
03/02/2026 – 10:33
COSENZA Il tribunale di Cosenza ha assolto Mario Perri. L’accusa nei confronti dell’imputato (difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese) è di essersi allontanato – sottoposto agli arresti domiciliari – senza autorizzazione. La misura era stata applicata in virtù dell’esecuzione di un residuo di pena per un reato estorsivo. (f.b.)
