Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la sentenza

Evaso dai domiciliari, assolto il cosentino Mario Perri

La misura era stata applicata in virtù dell’esecuzione di un residuo di pena per un reato estorsivo

Pubblicato il: 03/02/2026 – 10:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Evaso dai domiciliari, assolto il cosentino Mario Perri

COSENZA Il tribunale di Cosenza ha assolto Mario Perri. L’accusa nei confronti dell’imputato (difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese) è di essersi allontanato – sottoposto agli arresti domiciliari – senza autorizzazione. La misura era stata applicata in virtù dell’esecuzione di un residuo di pena per un reato estorsivo. (f.b.)

Argomenti
assolto mario perri
Cosenza
CRONACA
mario perri
TRIBUNALE COSENZA
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x