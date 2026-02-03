Furgiuele: mi scuso per i toni, mia moglie mi ha rimproverato

l’intervento in aula

ROMA “Approfitto di questo momento per chiedere scusa a Cuperlo o Sportiello se è volata qualche parola un po’ più forte, è stato uno dei rimproveri che mi ha fatto mia moglie. Oggi ci proiettiamo verso le 100 mila firme. Ma se continuate a parlare di fascismo in assenza di fascismo, noi continueremo a parlare dei problemi degli italiani”. Lo ha detto in Aula alla Camera, Domenico Furgiuele, promotore della conferenza stampa del Comitato Remigrazione e Riconquista, fermata dalla protesta delle opposizioni venerdì scorso. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato