Ultimo aggiornamento alle 22:27
l’intervento in aula

Furgiuele: mi scuso per i toni, mia moglie mi ha rimproverato

Il parlamentare calabrese della Lega parla alla Camera dopo le tensioni dei giorni scorsi

Pubblicato il: 03/02/2026 – 22:14
ROMA “Approfitto di questo momento per chiedere scusa a Cuperlo o Sportiello se è volata qualche parola un po’ più forte, è stato uno dei rimproveri che mi ha fatto mia moglie. Oggi ci proiettiamo verso le 100 mila firme. Ma se continuate a parlare di fascismo in assenza di fascismo, noi continueremo a parlare dei problemi degli italiani”. Lo ha detto in Aula alla Camera, Domenico Furgiuele, promotore della conferenza stampa del Comitato Remigrazione e Riconquista, fermata dalla protesta delle opposizioni venerdì scorso. (Agi)

