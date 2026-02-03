Tim “down” a Casali del Manco: centinaia di segnalazioni, utenti senza telefono

il caso

CASALI DEL MANCO Il Sindaco di Casali del Manco, Francesca Pisani, in una nota esprime «forte preoccupazione per i gravi e prolungati disservizi che da circa due settimane stanno interessando le linee telefoniche fisse gestite da TIM, lasciando centinaia di cittadini senza possibilità di comunicare. Le segnalazioni pervenute agli uffici comunali parlano di un guasto diffuso e simultaneo in più aree del territorio, che non si configura come episodio isolato ma come una criticità estesa che sta compromettendo servizi essenziali, attività lavorative e comunicazioni quotidiane. Particolarmente colpiti gli anziani, diverse attività commerciali e sedi istituzionali, tra cui la sede municipale di Pedace e l’ufficio postale di Lorica». Il Sindaco Francesca Pisani interviene con fermezza: «La situazione è molto seria e non più tollerabile. Parliamo di centinaia di utenti isolati da circa due settimane. Non si tratta soltanto di un disagio, ma di un problema che incide sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini». Il primo cittadino sottolinea in particolare la condizione delle aree montane e dei borghi silani: «Sono estremamente preoccupata soprattutto per i nostri anziani e per chi vive nei villaggi della Sila. In molte zone il telefono fisso rappresenta ancora l’unico mezzo di contatto con familiari, medici e servizi di emergenza. Restare senza linea significa sentirsi soli e vulnerabili». L’Ente ha già avviato interlocuzioni formali con il gestore telefonico per chiedere un intervento immediato e risolutivo. «Abbiamo chiesto a TIM spiegazioni puntuali e tempi certi per il ripristino del servizio. I cittadini meritano risposte e soluzioni rapide. Continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare ogni azione necessaria finché il problema non sarà completamente risolto».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato