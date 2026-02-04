Skip to main content

Ciclone Harry in Calabria, Schlein: «Governo fa propaganda»

La segretaria Dem: «Oggi abbiamo parlato di sicurezza in aula»

Pubblicato il: 04/02/2026 – 18:35
PESCARA «Capisco che il governo voglia farci parlare delle nuove norme liberticide che sta preparando pur litigando tra di loro. Però noi oggi abbiamo parlato di sicurezza in aula. Abbiamo parlato della sicurezza del Sud e dei territori colpiti dal ciclone Harry in Calabria, in Sicilia, in Sardegna e anche fino alla Basilicata. E abbiamo parlato della sicurezza dei 2000 cittadini che a Niscemi sono senza una casa. Ogni giorno che passa fanno propaganda su altro e ancora mancano risposte». Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein, a margine di un incontro pubblico a Pescara, rispondendo a una domanda dei giornalisti relativa al fermo preventivo.

