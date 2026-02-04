Operaio addetto alla manutenzione del verde investito nel tratto vibonese dell’autostrada

l’incidente

VIBO VALENTIA Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, il traffico in direzione sud è rallentato nei pressi dell’area di parcheggio di Pizzo (km 342,000) in provincia di Vibo Valentia, a causa di un incidente che ha coinvolto un operaio di una ditta incaricata da Anas per i lavori di manutenzione del verde. Per cause in corso di accertamento, un furgone in transito nei pressi del cantiere ha investito l’operaio, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per il ripristino della regolare viabilità.