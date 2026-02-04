Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:52
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente

Operaio addetto alla manutenzione del verde investito nel tratto vibonese dell’autostrada

Un furgone in transito nei pressi del cantiere lo ha investito. L’uomo è stato trasportato in ospedale

Pubblicato il: 04/02/2026 – 13:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Operaio addetto alla manutenzione del verde investito nel tratto vibonese dell’autostrada

VIBO VALENTIA Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, il traffico in direzione sud è rallentato nei pressi dell’area di parcheggio di Pizzo (km 342,000) in provincia di Vibo Valentia, a causa di un incidente che ha coinvolto un operaio di una ditta incaricata da Anas per i lavori di manutenzione del verde. Per cause in corso di accertamento, un furgone in transito nei pressi del cantiere ha investito l’operaio, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono presenti le squadre Anas  e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per il ripristino della regolare viabilità.

Argomenti
CRONACA
incidente pizzo
operaio investito in autostrada
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x