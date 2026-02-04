Tragedia sul campo di calcio a Trebisacce, muore a 49 anni durante una partita amatoriale

malore fatale

TREBISACCE Quello che doveva essere un pomeriggio all’insegna dello sport e della convivialità si è trasformato in una tragedia. Marco Giampietro, che avrebbe compiuto 50 anni martedì prossimo 24 febbraio, è morto mentre stava prendendo parte a una partita di calcio amatoriale. Durante un semplice allenamento tra amici – come riportato da ecodellojonio.it – al quale partecipava pur non essendo un calciatore in attività, l’uomo si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, perdendo conoscenza davanti agli altri presenti.

Immediata la richiesta di aiuto: Giampietro è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Guido Chidichimo” di Trebisacce da un’ambulanza del 118 non medicalizzata. Al suo arrivo nel nosocomio jonico le condizioni sono apparse fin da subito disperate. Giunto senza polso, è stato sottoposto ai tentativi di rianimazione da parte dell’équipe medica coordinata dal responsabile Giovanni Parrotta, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano.

Originario di Oriolo, Marco Giampietro viveva ad Amendolara, dove si era sposato. Lascia la moglie e la madre. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha profondamente scosso entrambe le comunità, colpite da una morte arrivata mentre stava semplicemente condividendo un momento di sport e socialità con gli amici.

