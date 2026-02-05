Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la nomina

Klaus Algieri nuovo commissario di Confcommercio Messina

Nel nuovo incarico avvierà e porterà a compimento il percorso di risanamento economico dell’Associazione

Pubblicato il: 05/02/2026 – 13:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Klaus Algieri nuovo commissario di Confcommercio Messina

MESSINA Confcommercio ha nominato il dottor Klaus Algieri (presidente di Confcommercio Cosenza) Commissario di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Messina. Imprenditore da tre generazioni, Algieri ha maturato nel tempo solide competenze sul ruolo e sulle funzioni delle associazioni di categoria, con particolare attenzione all’innovazione dei servizi agli associati, strumento fondamentale per affrontare le trasformazioni del mercato e rafforzare la competitività delle imprese. Nel nuovo incarico il Commissario avvierà e porterà a compimento il percorso di risanamento economico dell’Associazione, puntando con determinazione sullo sviluppo associativo e sulla crescita della struttura, al fine di garantire sempre maggiore assistenza, rappresentanza e tutela agli associati e al territorio. Il terziario, infatti, rappresenta un pilastro dell’economia messinese: commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni costituiscono una componente essenziale del tessuto produttivo e delle prospettive di sviluppo della città metropolitana.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
confcommercio messina
Klaus Algieri
klaus algieri commissario confcommercio messina
società
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x