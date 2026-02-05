Reggio Calabria celebra la Giornata mondiale contro il cancro con il Premio Lilia Gaeta

l’evento

REGGIO CALABRIA In occasione delle celebrazioni per la “Giornata mondiale contro il cancro”, venerdì 6 febbraio, si rinnova l’appuntamento con la quarta edizione de “La memoria e l’impegno”, manifestazione all’interno della quale, ogni anno, viene conferito il Premio dedicato alla memoria del magistrato Lilia Gaeta, istituito nel febbraio del 2023 dal Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, e assegnato ad esponenti della magistratura, delle forze dell’ordine, della medicina, del mondo dell’associazionismo e della società civile, che si siano distinti nel contrasto ad ogni forma di illegalità nel sistema sanitario e nel promuovere una sanità migliore, secondo i principi ispiratori della figura che lo stesso premio intende ricordare. Magistrato reggino di alta levatura umana e professionale, Gaeta, prematuramente scomparsa a causa di una patologia oncologica, è infatti ricordata per il suo impegno nel campo della giustizia e della tutela delle fasce più fragili della società, oltre che per la forza e la dignità con cui ha affrontato la propria battaglia personale contro la malattia, lasciando una testimonianza indelebile per le presenti e future generazioni. Sulla scia di quest’esempio, l’iniziativa, che si terrà a partire dalle ore 9,30 presso la sala “Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, si pone l’obiettivo di chiamare a raccolta istituzioni, magistratura, medici, associazioni di pazienti e semplici cittadini, per impegnare, ciascuno per le proprie competenze, nel contrasto ad ogni forma di illegalità e iniquità in materia di salute pubblica, nonché ad una riflessione sull’importanza della prevenzione e della ricerca in ambito oncologico e sulla promozione di una sanità più equa e accessibile rispetto ai bisogni della comunità. Stante l’attuale stato di vacatio dell’Organo di garanzia rappresentato dalla Prof.ssa Anna Maria Stanganelli nell’ultimo triennio, l’edizione 2026 è stata organizzata su impulso della stessa Stanganelli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Premio Lilia Gaeta e con il patrocinio morale del Consiglio regionale della Calabria, da “Sanità Attiva Aps”, una neonata associazione che vanta la presidenza onoraria del prof. Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e che conta al suo interno medici, professionisti, realtà associative e cittadini che in questi anni hanno fatto rete intorno alla figura della già Garante Stanganelli. La giornata si articolerà in una serie di saluti istituzionali con la partecipazione di autorità civili, militari e sanitarie, tra cui il sindaco ff di Reggio Calabria, Domenico Battaglia; il presidente dell’ordine dei medici, Pasquale Veneziano; i direttori generali e commissari straordinari di varie Aziende sanitarie e ospedaliere della regione: Lucia Di Furia (Reggio Calabria), Simona Carbone (Catanzaro), Antonio Graziano (Crotone) e il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro. Seguiranno gli interventi di ordine tecnico scientifico sul tema “Oncologia, prevenzione e ricerca”, coordinati dagli esperti del settore Gianfranco Filippelli e Vincenzo Adamo, coordinatori dell’omonimo tavolo tecnico costituito dalla già Garante Stanganelli. Nel corso dell’incontro è previsto uno specifico approfondimento sull’Oncoematologia pediatrica, con il contributo di alto profilo clinico e accademico del noto prof. Franco Locatelli, già presidente del Consiglio Superiore di Sanità, giunto appositamente da Roma. La giornata, allietata dagli intermezzi dell’Orchestra del Liceo Musicale “Gulli” di Reggio Calabria, diretta dal Maestro Cettina Nicolosi, proseguirà con il conferimento dei premi a coloro che con coraggio e dedizione operano quotidianamente nel segno del messaggio lasciato da Lilia Gaeta. Anche se sui nomi vige il massimo riserbo. Conclusioni affidate al magistrato Luciano Gerardis, già presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

