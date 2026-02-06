Gioia Tauro, sequestrati 3.540 pannelli Led contraffatti

la scoperta

GIOIA TAURO Nei giorni scorsi, un colpo al mercato del falso e dell’illegalità doganale è stato messo a segno dai funzionari del locale ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Gioia Tauro. L’operazione si è conclusa con il sequestro preventivo d’urgenza di 3.540 pannelli LED e il deferimento alla Procura della Repubblica di un importatore di nazionalità cinese.

Il carico, proveniente dalla Cina e destinato al mercato dell’Unione Europea, è finito sotto la lente

d’ingrandimento dei funzionari calabresi durante i controlli di routine nello scalo portuale. A far

scattare l’allarme è stata la presenza, su ogni singolo pannello, del logo di una nota azienda del

settore. I successivi riscontri con la società titolare del marchio – che ha sede legale in territorio

comunitario – hanno confermato i sospetti: l’utilizzo del brand non era mai stato autorizzato.

Nonostante i tentativi dell’importatore di fornire giustificazioni documentali, i chiarimenti sono

apparsi subito lacunosi e incongruenti, portando l’autorità giudiziaria a delegare il sequestro

immediato della merce.

Inoltre, all’interno dello stesso container, i funzionari ADM hanno rinvenuto un ingente

quantitativo di tende da esterno in plastica, anch’esse di origine cinese, ma completamente

assenti dalla bolletta di importazione. I funzionari di Gioia Tauro, insospettiti dalla contraffazione

dei LED, approfondivano l’ispezione su tutto il volume del carico, scoprendo che l’importatore

aveva deliberatamente occultato le tende all’interno del carico dichiarato (i LED) per evitare il

pagamento dei diritti di confine. La scoperta ha fatto scattare l’accusa di contrabbando, che si aggiunge ai già gravi reati contestati di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e falsità ideologica.

