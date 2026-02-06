Investe in autostrada nei pressi di Mormanno: nel camion aveva quasi 34 kg di hashish

arresto in flagranza

COSENZA Un uomo di 50 anni è stato arrestato dal personale della Polizia Stradale di Frascineto, in provincia di Cosenza, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione di illeciti stradali, soprattutto nelle ore notturne. Il soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un intervento della pattuglia su un sinistro stradale avvenuto in A2 del Mediterraneo, nel territorio del Comune di Mormanno. Gli agenti si sono insospettiti nell’osservare il comportamento tenuto dal conducente del veicolo industriale coinvolto ed ha quindi proceduto ad un accurato controllo del mezzo rinvenendo all’interno della cabina dell’autocarro dei panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di 33,734 kg. La pattuglia, ha proceduto al sequestro della sostanza stupefacente e del veicolo nel quale era occultata. Il conducente, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato