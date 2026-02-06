Lavori tra Vibo e Mileto, Trenitalia annuncia modifiche alla circolazione dei treni

trasporti in calabria

A causa di lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto, dall’8 febbraio la circolazione dei treni in Calabria subirà modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempo di viaggi. Saranno interessi alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e Sibari-Bolzano sono interessati da modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio. Per alcuni treni Intercity delle linee Reggio Calabria-Roma/Milano e Sicilia-Roma, e Intercity Notte delle linee Sicilia-Roma/Milano, previste modifiche d’orario – anche con anticipi di partenza – e/o di fermate, con un aumento dei tempi di viaggio.

Le modifiche per i regionali

I treni del Regionale di Trenitalia sulla Tirrenica sono interessati da modifiche d’orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso, nella tratta Reggio Calabria–Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità, previste inoltre due corse aggiuntive fra Reggio Calabria e Rosarno e un bus dedicato tra Lamezia Terme Centrale e Rosarno, con fermata intermedia a Vibo Pizzo e all’Istituto Nautico di Pizzo. La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà anche i treni della relazione Reggio Calabria–Lamezia Terme via Tropea e fra Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo, Sibari-Cosenza e Cosenza – Paola/Sapri. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

