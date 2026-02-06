Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

trasporti in calabria

Lavori tra Vibo e Mileto, Trenitalia annuncia modifiche alla circolazione dei treni

Si tratta di interventi programmati di ammodernamento della rete ferroviaria. Coinvolti Frecciarossa, Intercity e regionali

Pubblicato il: 06/02/2026 – 15:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lavori tra Vibo e Mileto, Trenitalia annuncia modifiche alla circolazione dei treni

A causa di lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto, dall’8 febbraio la circolazione dei treni in Calabria subirà modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempo di viaggi. Saranno interessi alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e Sibari-Bolzano sono interessati da modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio. Per alcuni treni Intercity delle linee Reggio Calabria-Roma/Milano e Sicilia-Roma, e Intercity Notte delle linee Sicilia-Roma/Milano, previste modifiche d’orario – anche con anticipi di partenza – e/o di fermate, con un aumento dei tempi di viaggio.

Le modifiche per i regionali

I treni del Regionale di Trenitalia sulla Tirrenica sono interessati da modifiche d’orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso, nella tratta Reggio Calabria–Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità, previste inoltre due corse aggiuntive fra Reggio Calabria e Rosarno e un bus dedicato tra Lamezia Terme Centrale e Rosarno, con fermata intermedia a Vibo Pizzo e all’Istituto Nautico di Pizzo. La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà anche i treni della relazione Reggio Calabria–Lamezia Terme via Tropea e fra Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo, Sibari-Cosenza e Cosenza – Paola/Sapri. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
lavori vibo mileto
modifiche circolazione ferroviaria
Treni
treni in calabria
trenitalia
trenitalia calabria
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x