Ultimo aggiornamento alle 20:05
sciame sismico

Terremoto in Calabria, è la seconda scossa a Serrastretta in pochi giorni

Il 23 gennaio era stata registrata una forte scossa sempre nella stessa zona

Pubblicato il: 06/02/2026 – 20:05
CATANZARO Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato dall’Ingv questa sera, alle 19.33, a Serrastretta, in provincia di Catanzaro. Il sisma è stato collocato a una profondità di 8 km. Il 23 gennaio era stata registrata un forte scossa sempre a Serrastretta. Anche oggi è stata avvertita nel Catanzarese e nel Lametino, ma anche nel Cosentino, sulla costa Tirrenica ed anche quella Ionica. La Protezione civile regionale ha avviato i contatti con i sindaci dei Comuni più vicini all’epicentro. Al momento non vengono segnalati danni ma le verifiche stanno proseguendo.
“La scossa – ha spiegato il capo della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella – è stata avvertita dalla popolazione perché superficiale, essendo stata ad 8 chilometri di profondità. E’ stata una scossa gemella a quella registrata nella stessa zona il 23 gennaio scorso”. In quella occasione la magnitudo fu di 3.8 con una profondità leggermente superiore, 20 chilometri, sempre a Serrastretta, Comune a 23 chilometri da Catanzaro, a 11 da Lamezia. 

