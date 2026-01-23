Skip to main content

23/01/2026
il sisma

Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.8

Lo rileva l’Ingv. La forte scossa è stata avvertita anche in provincia di Cosenza e nel Vibonese. Epicentro a Serrastretta

Pubblicato il: 23/01/2026 – 15:32
Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.8

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, nel Catanzarese, intorno alle 15:20 di oggi. Lo rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che registra una magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta ad una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Cosenza e al confine con il Vibonese. La Protezione Civile sta contattando i sindaci dei Comuni coinvolti, ma al momento non si segnalano danni.

