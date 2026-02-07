Cosenza fragile e senza reazione: a Giugliano arriva una sconfitta pesante

il tonfo

GIUGLIANO Il Cosenza stecca clamorosamente a Giugliano e rimedia una sconfitta pesante, maturata contro una squadra che occupava l’ultimo posto in classifica e che, prima di questa gara, vantava il peggior reparto offensivo del campionato. Al “De Cristofaro” finisce 3-0 per i padroni di casa, al termine di una partita che ha messo in evidenza tutte le difficoltà dei rossoblù, soprattutto nella ripresa.

L’avvio di gara è piuttosto equilibrato. Al 1′ arriva subito un’ammonizione per D’Orazio, mentre all’8′ il Cosenza si rende pericoloso con Achour, che di testa non trova la porta. La risposta del Giugliano arriva al 10′, quando De Rosa calcia dal limite sfiorando il palo alla destra di Vettorel. I rossoblù tornano a farsi vedere al 29′ con un destro a incrociare di Achour, respinto in angolo da Greco.

La gara scorre tra occasioni e proteste: al 31′ il Cosenza utilizza una card FVS per un presunto fallo di mano di Justiniano, ma l’arbitro conferma la propria decisione. L’episodio che cambia il match arriva però al 43′: cross di Peluso dalla sinistra e Marchisano anticipa tutti di testa, superando Vettorel per il gol dell’1-0 che manda il Giugliano avanti all’intervallo.

Nella ripresa Buscè prova a rimescolare le carte già al 46′ con un doppio cambio (dentro Moretti e Palmieri, nuovi ingaggi), ma è il Giugliano a ripartire con maggiore convinzione. Al 53′ i gialloblù vanno vicini al raddoppio con D’Agostino, murato dalla difesa, e un minuto dopo protestano per un possibile tocco di mano in area: anche in questo caso la revisione non porta al rigore. Entrano anche Florenzi e Baez per i rossoblù.

Il Cosenza prova a reagire al 57′ con la girata di Achour, bloccata da Greco, ma è un lampo isolato. Al 71′ arriva il colpo che indirizza definitivamente la partita: Ogunseye inventa di tacco per Zammarini, che di destro batte Vettorel e firma il 2-0. I rossoblù accusano il colpo e rischiano ancora al 77′, quando Vettorel deve intervenire sul tiro di Ogunseye.

Nel finale il Giugliano dilaga. All’83′ Volpe crossa, Zammarini prolunga e Egharevba, appena entrato, insacca da pochi passi il gol del 3-0. Il Cosenza tenta almeno di rendere meno amaro il passivo: all’86′ Baez prova addirittura il gol olimpico da calcio d’angolo, poi Emmausso colpisce solo l’esterno della rete. Il risultato finale certifica una gara da dimenticare per il Cosenza, che nel girone di ritorno continua a faticare: quattro sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Numeri preoccupanti, aggravati da una prestazione opaca arrivata contro l’ultima in classifica. Un campanello d’allarme che ora non può più essere ignorato. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

GIUGLIANO (3-4-3): Greco; Marchisano (18’ st Vaglica), Zammarini, Justiniano; De Rosa, Prado (23’ st Ogunseye), Volpe, D’Avino (30’ st Forciniti); Caldore, Peluso (25’ st Cester), D’Agostino (18’ st Egharevba). A disp.: Bolletta, Santarelli, Broh, De Francesco, Minei, Murilo, Bozza. All.: Di Napoli.



COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ciotti, Dametto (16’ st Florenzi), D’Orazio (1’ st Moretti), Caporale; Garritano (16’ st Baez), Langella, Contiliano (1’ st Palmieri); Cannavò, Achour (28’ st Perlingieri), Emmausso. A disp.: Pompei, Vannucchi, Contiero, Pintus, Beretta, Ba. All.: Buscè.



ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

MARCATORI: 43’ Marchisano, 71’ Zammarini, 83’ Egharevba

NOTE: ammoniti: D’Orazio (C). Angoli: 4-3 per il Cosenza. Recupero 3’/5′.