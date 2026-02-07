Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:42
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

pdl

Lega, una proposta di legge contro i cambi di casacca

Nell’ultima legislatura sono stati quasi 300

Pubblicato il: 07/02/2026 – 15:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lega, una proposta di legge contro i cambi di casacca

ROMA La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione. L’obiettivo è evitare i cambi di casacca, che nell’ultima legislatura sono stati quasi 300. Nella riformulazione proposta dalla Lega, l’articolo 67 cambierebbe così: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all’inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell’elezione decadono dal mandato parlamentare». Lo fa sapere la Lega.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
cambi casacca
LEGA
prpoposta legge lega
Top
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x