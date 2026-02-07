Trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di droga: un arresto a Cassano

colto in flagranza

CASSANO ALLO IONIO I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cassano, a lavoro unitamente ai militari della Stazione di Trebisacce, hanno arrestato in flagranza Z.G., 21enne del posto, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di numerosi panetti di hashish recanti la scritta “Dry- Amnesia Lemon” – verosimilmente riconducibile alla tipologia e qualità della merce, per un peso complessivo di 450 grammi e di molteplici involucri termosaldati di cocaina, per un peso complessivo di 235 grammi, e di eroina, per un peso complessivo di 430 grammi, oltre ad un bilancino elettronico idoneo per la pesatura “di precisione” dello stupefacente ed a vario materiale adibito al confezionamento. L’attività complessivamente posta in essere ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. (redazione@corrierecal.it)

