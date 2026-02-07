Violenze e minacce contro la convivente, un arresto nel Crotonese

La misura

CROTONE I Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro, in provincia di Crotone, hanno arrestato un uomo del luogo, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata, nei confronti della convivente. L’arresto, avvenuto ieri, è scaturito a seguito dell’immediato intervento dei militari dell’Arma, che hanno riscontrato una grave e perdurante situazione di violenza domestica. In particolare, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool, ha proferito gravi minacce di morte nei confronti della donna, ripetendole anche in presenza dei Carabinieri intervenuti. La donna, adeguatamente ascoltata e posta in sicurezza, ha riferito inoltre di aver subito nel corso dell’ultimo mese diversi episodi di violenza fisica. L’uomo è stato arrestato e anche segnalato all’Autorità prefettizia per la detenzione di semi di canapa, rinvenuti nella sua disponibilità. È stata immediatamente attivata la procedura prevista dal “Codice Rosso”. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Crotone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.