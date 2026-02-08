Skip to main content

l’intervento

Frana nel Catanzarese, chiuso il tratto di strada tra Taverna e San Giovanni d’Albi

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno riscontrato un distacco di materiale roccioso fermo su un punto del costone

Pubblicato il: 08/02/2026 – 20:18
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Taverna, è intervenuta lungo la strada provinciale di collegamento Taverna – San Giovanni d’Albi per una verifica a seguito di una frana. Nel corso del sopralluogo è stato riscontrato un distacco di materiale roccioso attualmente fermo su un punto del costone, con concreto rischio di ulteriore caduta sulla sede stradale.
L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con il supporto di imprese locali, ha disposto la chiusura totale del tratto stradale interessato, in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali e dei necessari interventi di messa in sicurezza.

