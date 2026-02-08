Idonei calabresi in piazza il 25 marzo. Loizzo: «Li ringrazio, confido in Occhiuto»
La parlamentare della Lega conferma che il Carroccio presenterà una proposta di legge regionale su suo input
COSENZA «Ringrazio gli idonei calabresi per il sostegno alla mia preannunciata proposta di legge regionale che non sarà mia ma della Lega. Ne discuteremo insieme agli amici Mattiani, Greco e Bevilacqua e al vicepresidente Mancuso. Stamattina mi è stato riferito che gli idonei terranno una manifestazione il prossimo 25 marzo e io aderirò certamente. La Regione Calabria ha già prorogato le graduatorie ma serve una norma regionale che li tuteli e li valorizzi. Altrimenti la proroga è insufficiente. In questo senso le forze politiche, tutte, possono dimostrare senso di responsabilità. Confido anche nel presidente Occhiuto che è sempre stato attento sul tema. Così come confido negli enti locali, sindaci e presidenti delle province, affinché recepiscano la necessità di dare spazio a queste persone». Lo afferma la parlamentare della Lega Simona Loizzo.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato