Crisi Cosenza calcio, venerdì il sindaco incontra i tifosi al Comune

rossoblù nel limbo

COSENZA Il sindaco Franz Caruso, su esplicita richiesta della tifoseria rossoblù, incontrerà venerdì 13 febbraio, alle ore 11,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, una ristretta delegazione del tifo organizzato, con i rappresentanti della Curva Sud e della Curva Nord dello Stadio San Vito-Gigi Marulla e del Centro coordinamento club. Tema dell’incontro, al quale è stata invitata anche la stampa sportiva, ancora una volta il futuro del Cosenza calcio, alla luce sia della situazione societaria divenuta insostenibile, sia degli ultimi risultati in campionato che stanno deludendo non solo la tifoseria, ma un’intera città. Una passione – quella per i colori rossoblù – che ha radici forti ed antiche e che merita ben altro destino.

Come noto, il club rossoblù vive un momento negativo soprattutto se si guardano i risultati (nel girone di ritorno 4 sconfitte, un pareggio e una vittoria e solo tre gol fatti), non ultimo lo 0-3 patito sabato scorso contro l’ultima in classifica – il Giugliano – che non vinceva da tre mesi, e poi la vendita di giocatori del calibro di Ricciardi e Kouan al calciomercato di gennaio – senza rimpiazzarli con calciatori pronti – e la protesta della tifoseria che da inizio campionato lascia lo stadio San Vito Marulla puntualmente deserto.

Nella foto d’archivio il sindaco di Cosenza sul prato del San Vito Marulla