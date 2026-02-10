Acquedotto Abatemarco di Cosenza, completati i lavori: impianto riattivato

riavviata l’erogazione

COSENZA Sorical comunica che nella giornata di oggi sono stati completati i lavori programmati sull’acquedotto Abatemarco e che l’infrastruttura è stata regolarmente rimessa in esercizio. Gli interventi sono stati programmati da Sorical e dalla Regione e finanziati nell’ambito del progetto “Ingegnerizzazione Comuni serviti dall’acquedotto Abatemarco” coordinati dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria diretto da Salvatore Siviglia e dagli ingegneri della Regione Luigi Rinaldi (Rup) e Giovanni Ioele (Direttore dei lavori). Nel dettaglio i lavori hanno riguardato il ripristino del corretto funzionamento di due by‑pass strategici, situati nelle località San Lauro e San Sosti, tramite la sostituzione di nove grandi saracinesche DN700.

Si tratta di un’operazione di rilievo fondamentale per la sicurezza, la resilienza e l’efficienza del sistema idrico della Provincia di Cosenza. Grazie a questo intervento, in futuro sarà possibile garantire oltre il 50% dell’erogazione idrica anche in caso di guasti o manutenzioni su una delle due condotte principali, riducendo in modo significativo i disagi per i Comuni serviti.

Tre fasi operative: completata la prima, la più complessa. L’intero progetto è articolato in tre fasi che saranno realizzate nei prossimi mesi. La prima fase, la più rilevante sotto il profilo tecnico e operativo, è stata completata oggi. Le fasi successive saranno eseguite nelle prossime settimane, con la possibilità di ricorrere a chiusure parziali e non più totali dell’acquedotto, proprio grazie agli interventi già realizzati. Contestualmente Enel è intervenuta sulla linea elettrica di Nascejume effettuando un importante e complesso intervento di manutenzione sulla linea alimenta l’impianto di sollevamento di Nascejume, uno dei più strategici dello Schema Abatemarco. Il fermo è stato utilizzato dalle squadre operative della Sorical anche per svolgere ulteriori attività di manutenzione, tra cui: ostituzione di sfiati; sostituzione di ulteriori saracinesche; sostituzione del quadro di media tensione in cabina.

Organizzazione e risorse in campo

Per garantire la massima efficienza e la riduzione dei tempi di intervento, Sorical ha impiegato più squadre operative simultaneamente, con il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dall’Ufficio di zona di Bonifati. Tutti i materiali necessari erano stati approvvigionati in anticipo e le attività preparatorie erano state completate nelle scorse settimane.

Possibili disservizi nella giornata di domani

Possibili disservizi potrebbero manifestarsi anche nella giornata di mercoledì 11 febbraio, in particolare nel Comune di Cosenza, che potrebbe risentire maggiormente delle operazioni di riavvio. L’attuale regime di erogazione, con vasche di accumulo piene, ha contribuito a limitare i disagi nei comuni gestiti direttamente da Sorical.

