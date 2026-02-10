Autonomia differenziata, Calderoli: «Intesa ad hoc con la Calabria in fase di studio»

la riforma

ROMA “Sull’Autonomia differenziata abbiamo firmato delle pre-intese con quattro regioni (Piemonte, Veneto, Lombardia e Liguria). Le ho consegnate anche al governatore della Calabria Roberto Occhiuto. La Calabria esce da un commissariamento decennale della sanità, ma Occhiuto è riuscito a recuperare in due ambiti dei Livelli essenziali di assistenza. Se riuscirà a raggiungere gli standard anche relativamente all’ultima macro-area credo che si possa studiare un’intesa ad hoc”, lo ha detto il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli, che ha partecipato al format “L’Intervista” su Urania News. “Penso – ha aggiunto – che sarebbe giusto riattribuire le funzioni alle province, con le relative risorse, perché la legge Delrio, che era stata fatta per risparmiare, a conti fatti ha prodotto solo danni, perché tutte le funzioni che prima venivano svolte dalle province non vengono più assolte da nessun livello di governo, ma sono essenziali per il funzionamento di molti servizi”. (Ansa)

