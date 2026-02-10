Cosenza, Consiglio comunale: Rendace subentra al neo assessore Fuorivia

l’assemblea

COSENZA Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Mazzuca, si è riunito oggi pomeriggio nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. In apertura dei lavori il presidente Mazzuca ha rivolto, a nome dell’intera assise, gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori: Giovanni Orrico, Valentina Varchera, Rosario Branda e Raffaele Fuorivia. Si è, quindi, proceduto alla surroga del consigliere Raffaele Francesco Fuorivia, decaduto dalla carica a seguito della sua nomina ad assessore, con Alessandro Rendace, primo dei non eletti nella lista Franz Caruso Sindaco.

Il neo consigliere Alessandro Rendace ha, poi, preso posto tra i banchi della maggioranza, dichiarando la propria disponibilità a dare un contributo concreto all’azione amministrativa. A seguire è intervenuto Michelangelo Spataro, che ha dato il benvenuto al nuovo consigliere, auspicando un proficuo lavoro sia per Rendace sia per i nuovi assessori, nell’interesse dei cittadini e della città.

Rinviati a data da destinarsi i punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, rispettivamente la discussione sulla gestione del servizio integrato del Decoro urbano e la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto di iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs n. 36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza.



Successivamente il consigliere Giuseppe D’Ippolito ha proposto un ordine del giorno urgente relativo al Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe. Considerato il riconoscimento ufficiale della ricorrenza da parte della Repubblica e le iniziative previste a livello nazionale, il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.

Il punto 4 dell’ordine del giorno, e cioè l’approvazione del regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Cosenza, è stato illustrato dal Comandante della Polizia Municipale, Gianpiero Scaramuzzo, il quale ha precisato che” si tratta sostanzialmente di una presa d’atto dei nuovi regolamenti del garante della privacy. Una necessità, dunque, per procedere all’attivazione della videosorveglianza”. E’ stato, quindi, sottolineato che il regolamento disciplina l’uso delle telecamere per finalità di sicurezza urbana e tutela del patrimonio comunale, prevedendo procedure specifiche per l’estrazione delle immagini, sottolineando la necessità di coinvolgere le organizzazioni sindacali in ordine alla collocazione del sistema di videosorveglianza nei siti interni al Comune. Sul punto ha chiesto chiarimenti Il consigliere Giuseppe D’Ippolito proprio con particolare riferimento alla presenza di sistemi di videosorveglianza anche all’interno degli edifici comunali. Il comandante Scaramuzzo ha precisato che si ipotizza la presenza di telecamere sia all’esterno sia all’interno di Palazzo dei Bruzi e degli uffici della Polizia Municipale; eventuali ulteriori installazioni saranno richieste dai dirigenti competenti dei singoli uffici.

Il punto 5 ha riguardato l’adeguamento del regolamento della Polizia Municipale alla nuova legge regionale della Calabria, con la sostituzione dei riferimenti normativi precedenti, l’aggiornamento dei segni distintivi, delle divise e delle dotazioni organiche. Il punto è stato approvato.

Dopo una sospensione dei lavori per qualche minuto, il Consiglio ha deciso di rinviare il punto 4 per consentirne la trattazione preliminare in Commissione.

Nel prosieguo della seduta si è tornati sul tema del Giorno del Ricordo. Il consigliere D’Ippolito ha svolto una lunga riflessione storica sulle Foibe, sottolineando i decenni di silenzio che hanno circondato la tragedia e il recente riconoscimento unanime da parte del Parlamento. Ha ringraziato il Sindaco per l’iniziativa commemorativa, auspicando anche una futura riqualificazione dell’area dedicata al ricordo, evidenziando come la seduta abbia rappresentato un segnale di unità e serietà istituzionale.

È quindi intervenuto il consigliere Francesco Alimena, che ha ricordato, inoltre, «una tragedia del nostro tempo con i 33 mila morti nella rivoluzione iraniana» ed ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di Marta Petrusewicz, scomparsa qualche giorno fa, figura che ha dato lustro alla città e all’area urbana e anche lei vittima di persecuzioni. La richiesta è stata prontamente accolta dall’aula.

In chiusura, il consigliere D’Ippolito ha chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto sulla gestione dello stadio comunale con particolare riferimento all’appalto e ai servizi connessi e l’inserimento, in una prossima seduta, di una mozione per la modifica del canone unico patrimoniale. Sono state, infine, annunciate sempre dal consigliere Giuseppe D’Ippolito le sue dimissioni dalla Presidenza della commissione consiliare Controllo e Garanzia. Il presidente Mazzuca ha rilevato, a questo proposito che le dimissioni devono prima perfezionarsi in commissione e poi vanno comunicate al Consiglio. Dopo il rinvio dell’ultimo punto all’ordine del giorno sesto punto posto all’ordine del giorno, il presidente Giuseppe Mazzuca ha dichiarato chiusa la seduta.

