Tumore al polmone, con la robotica diagnosi e intervento in 4 ore

nuove frontiere

VERONA Dalla diagnosi all’asportazione di un tumore del polmone in sole 4 ore e con un’unica anestesia. E’ quanto è stato possibile all’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) lo scorso 3 febbraio. Il paziente, un uomo di 65 anni, sta bene ed è stato dimesso dopo pochi giorni. L’intervento è stato eseguito da Diego Gavezzoli, direttore dell’Unità clinico chirurgica toraco-polmonare, utilizzando per la prima volta in Italia il broncoscopio robotico diagnostico Ion e il robot chirurgico “Da Vinci 5” nella stessa seduta operatoria. “Si tratta di una procedura innovativa che coniuga la precisione e la mini-invasività chirurgica della robotica avanzata con l’azzeramento dei tempi tra la fase diagnostica e quella terapeutica – ha spiegato Gavezzoli -. Intervenire il prima possibile sul tumore significa maggiori possibilità di guarigione. Inoltre, la somministrazione di un’unica anestesia per l’intera procedura riduce al massimo il disagio per il paziente”. Il paziente presentava un nodulo di 1,5 centimetri rilevato in crescita dalla Tac ed evidenziato anche dalla Pet. Dopo un primo tentativo di biopsia con le metodiche tradizionali non andato a buon fine, a causa delle piccole dimensioni e della posizione della lesione, si è proceduto nella stessa seduta in sala operatoria alla biopsia con il broncoscopio robotico, indicato proprio per i tumori con queste caratteristiche, e poi all’intervento di resezione. (Ansa Salute)





