Bisignano colpita dal maltempo, preoccupa il fiume Crati. Il Comune: «Massima prudenza»

ciclone ulrike

COSENZA Anche Bisignano, nel Cosentino, è stata duramente colpita dal ciclone che negli ultimi giorni sta martoriando la Calabria. «Il territorio di Bisignano sta vivendo una fase di grave maltempo da circa venti giorni, caratterizzata da precipitazioni intense e persistenti che hanno causato criticità diffuse, tra cui frane, smottamenti e caduta di alberi sia nelle zone a monte che a valle» si legge in una nota del Comune che traccia un primo bilancio della situazione di emergenza. «Nelle ultime ore si sta monitorando con particolare attenzione l’innalzamento del livello del Fiume Crati, che attraversa il nostro territorio, soprattutto nelle aree prossime agli argini». Il sindaco è in costante contatto con Prefettura, Regione, Protezione Civile e Vigili del Fuoco per «garantire l’adozione di misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità». La Protezione Civile, la Polizia Locale, i Carabinieri, operai comunali e ditte sono operativi senza sosta per fronteggiare ogni emergenza. Il Comune conclude invitando la cittadinanza alla «massima prudenza, ad evitare spostamenti non necessari, a non sostare nelle zone vicine al fiume Crati e agli affluenti (Mucone, Duglia) e alle aree già interessate da movimenti franosi».

Screenshot

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato