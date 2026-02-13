Il maltempo allenta la sua morsa, domani allerta gialla in Calabria. Scuole ancora chiuse a Cosenza
Previsti fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi. Il sindaco Caruso proroga l’ordinanza
Arriva domani una leggera “tregua” per la Calabria. Dopo gli ultimi giorni di forte maltempo determinato dall’abbattersi di due cicloni, Ulrike e Nils, sul versante tirrenico, il meteo migliora leggermente e l’allerta scende da arancione a gialla. La protezione civile ha emanato l’avviso per la giornata di domani. Previste comunque precipitazioni, rovesci di forte intensità e vento, con «possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti e possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».
Scuole chiuse a Cosenza
Il Comune di Cosenza ha deciso di prolungare anche per domani l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La proroga – si legge in una nota – è stata disposta dal Sindaco Franz Caruso con riferimento a tutte le attività, didattiche e non, sia per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati della città, sia per il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”. Nelle motivazioni del provvedimento del primo cittadino si è tenuto conto dei numerosissimi eventi franosi verificatisi nella giornata odierna e causati dal maltempo che si protrae da diversi giorni. Si è inoltre considerato che il terreno dei versanti, con l’assorbimento di ulteriori quantitativi di acqua, potrebbe portare a nuovi smottamenti. L’ordinanza del Sindaco ha tenuto in debito conto anche il fatto che i fenomeni di maltempo accentuato costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, anche per la possibilità concreta che alcuni tratti della viabilità cittadina possano risultare impraticabili a causa delle copiose precipitazioni in previsione. A far propendere per la chiusura, anche ragioni di sicurezza legate alla viabilità che investono anche i numerosi pendolari diretti presso gli istituti scolastici cittadini, i quali potrebbero risultare impossibilitati a raggiungere le rispettive destinazioni. La proroga della chiusura delle scuole è stata decisa dal Sindaco a garanzia della pubblica incolumità, a fronte delle prevedibili situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza della popolazione scolastica cittadina.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato