Il maltempo allenta la sua morsa, domani allerta gialla in Calabria. Scuole ancora chiuse a Cosenza

le previsioni

Arriva domani una leggera “tregua” per la Calabria. Dopo gli ultimi giorni di forte maltempo determinato dall’abbattersi di due cicloni, Ulrike e Nils, sul versante tirrenico, il meteo migliora leggermente e l’allerta scende da arancione a gialla. La protezione civile ha emanato l’avviso per la giornata di domani. Previste comunque precipitazioni, rovesci di forte intensità e vento, con «possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti e possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».

Scuole chiuse a Cosenza

Il Comune di Cosenza ha deciso di prolungare anche per domani l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La proroga – si legge in una nota – è stata disposta dal Sindaco Franz Caruso con riferimento a tutte le attività, didattiche e non, sia per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati della città, sia per il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”. Nelle motivazioni del provvedimento del primo cittadino si è tenuto conto dei numerosissimi eventi franosi verificatisi nella giornata odierna e causati dal maltempo che si protrae da diversi giorni. Si è inoltre considerato che il terreno dei versanti, con l’assorbimento di ulteriori quantitativi di acqua, potrebbe portare a nuovi smottamenti. L’ordinanza del Sindaco ha tenuto in debito conto anche il fatto che i fenomeni di maltempo accentuato costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, anche per la possibilità concreta che alcuni tratti della viabilità cittadina possano risultare impraticabili a causa delle copiose precipitazioni in previsione. A far propendere per la chiusura, anche ragioni di sicurezza legate alla viabilità che investono anche i numerosi pendolari diretti presso gli istituti scolastici cittadini, i quali potrebbero risultare impossibilitati a raggiungere le rispettive destinazioni. La proroga della chiusura delle scuole è stata decisa dal Sindaco a garanzia della pubblica incolumità, a fronte delle prevedibili situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza della popolazione scolastica cittadina.

