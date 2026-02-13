Provinciali Cosenza, guerra interna al Pd a colpi di comunicati stampa

l’8 marzo si vota

COSENZA «Sentita la Segreteria Nazionale, il Partito Democratico, prendendo atto della disponibilità manifestata dal Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e da lui ribadita in diverse occasioni pubbliche, annuncia il sostegno alla sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Cosenza»: è quanto si legge in una nota della Federazione Provinciale PD Cosenza. «L’obiettivo – continuano i dem cosentini – è avviare un profondo rilancio della Provincia, con interventi urgenti e prioritari per porre fine allo stato di degrado in cui versano le strade provinciali, garantire scuole sicure e una pianificazione scolastica che rispetti le esigenze del territorio e delle famiglie. Come sempre lavoreremo fino all’ultimo momento per costruire un consenso più ampio possibile».

Sul caso Cosenza, e in particolare sulla lotta intestina nel Pd locale attorno alla candidatura del sindaco di Cosenza, si registra una seconda presa di posizione – dopo la nota di qualche ora fa – della Mozione “Riparte da Noi” della Federazione Pd Cosenza: «Ancora una conferma di quanto sia improvvida e divisiva la autocandidatura di Franz Caruso alla presidenza della provincia: le dichiarazioni rese alla stampa poche ore fa da Sandro Principe e Flavio Stasi, al contrario di quanto affermato dal sindaco di Cosenza, smentiscono il loro sostegno a Franz Caruso. Ancora piú irritante è un comunicato stampa sottoscritto da una fantomatica firma della federazione provinciale del Pd che dichiara il proprio sostegno alla suddetta autocandidatura. Una firma anonima o apocrifa. È incredibile il livello di degenerazione etica e politica con cui soprattutto la dirigenza del Pd sta seguendo la pratica di formazione delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale e della candidatura alla presidenza. La mozione “Riparte da Noi” chiede pertanto una immediata convocazione degli organismi dirigenti della federazione provinciale per esaminare quanto sta accadendo in queste ore e assumere le decisioni conseguenti con l’auspicio di riportare la vicenda nell’alveo del pieno rispetto dei principi, dei valori e delle regole previsti nello statuto del partito». (redazione@corrierecal.it)