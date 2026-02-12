Provinciali Cosenza, il Psi sostiene Caruso in una riunione con Incarnato. Con il sindaco bruzio anche Casa Riformista e Dpm

verso il voto

COSENZA «Il Psi è stato sempre ed è tuttora fortemente convinto della necessità di indicare una candidatura autorevole, concordata unitariamente e in grado di rappresentare le esigenze dei cittadini della Provincia ed ha fornito la piena disponibilità di tutti i suoi amministratori ed in particolare quella che è stata offerta alla coalizione dal sindaco di Cosenza Franz Caruso». E’ quanto si legge in una nota. «Il Comitato politico del PSI della provincia di Cosenza – riporta la nota – si è riunito nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio alla presenza del segretario regionale Luigi Incarnato e del responsabile nazionale degli Enti Locali Senatore Gerardo Labellarte in rappresentanza della Segreteria nazionale, per esaminare la situazione politica cosentina in vista delle imminenti elezioni provinciali. Al termine della riunione è stato approvato all’unanimità il seguente comunicato: “Il Partito Socialista Italiano è fortemente impegnato nella ricerca di una candidatura autorevole e unitaria che rappresenti la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni della provincia di Cosenza. Il centro sinistra ha ottenuto nelle elezioni amministrative e regionali risultati significativi e governa numerosi e importanti comuni della provincia raccogliendo un importante consenso tra i cittadini. Tutto questo non può essere vanificato per incomprensibili diatribe interne. Occorre che tutte le forze politiche e civiche e tutti gli amministratori forniscano il loro contributo, senza atteggiamenti settari e pregiudiziali, per pervenire ad una scelta condivisa. In questo spirito il PSI è stato sempre ed è tuttora fortemente convinto della necessità di indicare una candidatura autorevole, concordata unitariamente e in grado di rappresentare le esigenze dei cittadini della Provincia ed ha fornito la piena disponibilità di tutti i suoi amministratori ed in particolare quella che è stata offerta alla coalizione dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso”».

La riunione di Dpm

Sulle Provinciali si registra anche una nota del Direttivo del Dom – Democratici Progressisti Meridionalisti, riunitosi nei giorni scorsi per un’approfondita analisi politica in vista delle prossime elezioni provinciali, ha ribadito con determinazione la necessità di presentare un centrosinistra unito, compatto e credibile. «Dopo i risultati positivi ottenuti dal Dpm nelle recenti competizioni elettorali, che hanno confermato la crescita del movimento e il suo radicamento sul territorio, si avverte oggi ancora più forte – prosegue la nota – la responsabilità di contribuire alla costruzione di un progetto politico serio, autorevole e inclusivo. Per il Dpm è fondamentale evitare divisioni e lavorare a una sintesi condivisa tra tutte le forze progressiste e civiche. In questo quadro, riteniamo che l’unico candidato che, ad oggi, abbia formalmente manifestato la propria disponibilità, Franz Caruso, rappresenti una base concreta su cui costruire un percorso unitario del centrosinistra. La priorità non è la rivendicazione di una bandiera di parte, ma il rilancio politico e amministrativo di un’area che deve tornare protagonista, offrendo una guida stabile e una visione chiara per il futuro della Provincia. Il leader del movimento, Francesco De Cicco, sta portando avanti un confronto costante con le forze progressiste e civiche, con l’obiettivo di rafforzare un’alleanza ampia, responsabile e orientata alla governabilità. Abbiamo il dovere politico di rilanciare un centrosinistra unito – si legge nella nota del Direttivo – perché solo attraverso coesione, serietà e visione possiamo rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e garantire stabilità istituzionale al territorio. Il DPM continuerà a lavorare nelle prossime settimane per favorire un’intesa larga e condivisa, nella convinzione che l’unità rappresenti la strada maestra per costruire una proposta solida e vincente».

Il sì a Caruso di Casa Riformista-Italia Viva

Infine, anche Casa Riformista-Italia Viva dice sì a Caruso. «Prendiamo atto con favore – afferma in una nota Filomena Greco, coordinatrice regionale Iv – di un quadro unitario che emerge attorno alla figura del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per la presidenza della Provincia. Quadro che, in verità, fin qui non è mai venuto meno nel corso dei tavoli. Ora è il tempo di procedere spediti verso la presentazione delle liste. La Provincia di Cosenza affronta numerose emergenze concrete, in particolare nelle strade e nell’edilizia scolastica, settori cruciali per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. A questa criticità si aggiunge una situazione finanziaria disastrosa, con bilanci in difficoltà e risorse limitate. Serve un governo unito e responsabile, capace di pianificare interventi efficaci, utilizzare al meglio le risorse disponibili e ripristinare la fiducia dei cittadini. Il nostro obiettivo – conclude Greco – è costruire una forza unitaria su tutti i territori, dimostrando che il centrosinistra è compatto, motivato e pronto a lavorare insieme per garantire sviluppo, sicurezza e servizi concreti a chi vive in Provincia». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato