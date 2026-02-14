Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:18
Maltempo al Sud, oltre 500 interventi in Calabria in 72 ore

Sono in tutto oltre 2.000 comprese Sicilia e Sardegna. Le maggiori criticità nel Cosentino a causa degli allagamenti

Pubblicato il: 14/02/2026 – 9:59
LAMEZIA TERME Proseguono le attività di soccorso dei vigili del fuoco nelle regioni duramente colpite dalle avverse condizioni meteorologiche degli ultimi giorni: nelle ultime 72 ore svolti oltre 2.000 interventi tra Calabria, Sardegna e Sicilia. Maggiori criticità in Calabria nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e specialmente nel cosentino, effettuati 521 interventi dall’11 febbraio. In provincia di Cosenza le esondazioni dei fiumi Crati, Busento e Campagnano hanno causato gravi allagamenti; a Cassano allo Ionio è stata disposta l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone. Grazie all’impiego dell’elicottero Drago 165 sono state recuperate e portate al sicuro 10 persone a Cosenza, tra cui due bambini, mentre a Grisolia altre dieci persone sono state messe in salvo tramite gommoni fluviali. Anche a Lamezia Terme il personale ha tratto in salvo due cittadini a seguito di una frana.

In Sicilia e Sardegna

In Sicilia l’ondata di maltempo si è abbattuta sulle province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. Dal 12 febbraio sono stati portati a termine 647 interventi, concentrati principalmente sulla rimozione di alberi pericolanti e sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi danneggiati dalle raffiche di vento. In Sardegna il dispositivo di soccorso è stato potenziato per gestire l’emergenza nelle province di Sassari (video), Nuoro, Cagliari e Oristano. Con 891 interventi effettuati dall’11 febbraio, le squadre hanno lavorato incessantemente per la rimozione di ostacoli e l’assistenza alla popolazione, prima di un miglioramento delle condizioni meteo registrato nella serata di ieri. (redazione@corrierecal.it)

