Provincia di Cosenza, Franz Caruso ufficializza la candidatura

La firma

COSENZA «Ho firmato la mia candidatura alla Presidenza della Provincia di Cosenza. Scelgo di mettermi al servizio del nostro territorio con senso di responsabilità, spirito di servizio e la determinazione che mi ha sempre contraddistinto». È attraverso i social che l’attuale sindaco di Cosenza, Franz Caruso, rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la propria candidatura alla guida della Provincia di Cosenza. Già ieri Caruso aveva annunciato questa decisione, dicendosi «pronto a guidare il cambiamento nella Provincia di Cosenza» (ne abbiamo scritto qui).

«Lo faccio per vincere una sfida decisiva e per guidare un Ente che – spiega Caruso – oggi attraversa una delle fasi più difficili della sua storia, segnata da un debito pesantissimo e da troppe criticità amministrative. Non è una battaglia personale. È un impegno collettivo. Lo affronteremo insieme ai tanti sindaci e amministratori che hanno scelto di condividere questo percorso, con coraggio e visione. Lo faremo insieme, per restituire stabilità, credibilità e futuro alla nostra Provincia. Lo faremo con il centrosinistra, che deve e può tornare a vincere, con un progetto serio, concreto e radicato nei bisogni delle comunità».

M5S: «Sosteniamo Caruso»

In vista delle Provinciali, intervengono anche in una nota gli eletti del Movimento 5 Stelle della provincia di Cosenza. «Il Movimento 5 stelle – evidenziano – in vista dell’elezione del presidente della Provincia di Cosenza, ha lavorato, fin dall’inizio, nell’ottica dell’unitarietà del campo progressista ed avanzato proposte esclusivamente legate ad idee progettuali ritenute idonee a rilanciare e risanare un ente che vive una profonda sofferenza sia economica che di prospettive. In questa ottica, prendendo atto della disponibilità manifestata dal sindaco di Cosenza Caruso ad accettare la sfida elettorale, proseguiremo – scrive il M5S – a ragionare negli interessi della coalizione progressista sostenendolo».