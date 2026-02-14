Provinciali Cosenza, il centrodestra chiude il cerchio e sceglie Biagio Faragalli come candidato

verso il voto

COSENZA Il centrodestra trova la quadra e sceglie Biagio Faragalli come candidato per le prossime elezioni provinciali di Cosenza. Il sindaco di Montalto Uffugo, legato all’assessore regionale Gianluca Gallo, sfiderà il prossimo 8 marzo il primo cittadino del capoluogo Franz Caruso, che proprio oggi ha ufficializzato la sua candidatura per il centrosinistra. La scelta di Faragalli arriva dopo settimane di discussione interna al centrodestra dalla quale erano emersi anche i nomi di Gianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano All’Ionio, e Irma Buccarelli, primo cittadino di Mendicino, quest’ultima “sponsorizzata” dal consigliere regionale Pierluigi Caputo. Tra i papabili, negli ultimi giorni, era emersa anche la figura “trasversale” di Salvatore Maragò, sindaco di Castiglione, per cercare di superare l’impasse politica. Alla fine a prevalere è il nome sostenuto dall’assessore regionale Gianluca Gallo e da Forza Italia, con Biagio Faragalli che guiderà la coalizione il prossimo 8 marzo. Fissata per lunedì 16 la scadenza della presentazione delle liste. (redazione@corrierecal.it)

