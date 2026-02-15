Housing sociale e rigenerazione urbana, asse Regione-Ance

le linee guida del bando

CATANZARO Accelerazione sulle politiche per l’abitare e apertura di una fase strutturata di concertazione sul nuovo bando regionale per l’housing sociale. È questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso – titolare delle deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica, Difesa del suolo e Politiche della casa – e il presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna.

Mancuso ha incontrato anche la vicepresidente regionale di Anci e sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella.

Il confronto con Ance ha permesso di approfondire le linee guida del prossimo bando regionale e di condividere un’impostazione orientata a interventi mirati, sostenibili e calibrati sulle reali esigenze dei territori. «La Regione Calabria – ha dichiarato Rugna – sta imprimendo un’accelerazione significativa alle politiche per l’abitare, aprendo un percorso di concertazione strutturato che consideriamo fondamentale per garantire interventi efficaci e realmente rispondenti ai bisogni di famiglie e imprese».

Con Ance Calabria il focus si è concentrato in particolare sul recupero del patrimonio edilizio nei centri storici, spesso caratterizzato da immobili fatiscenti o disabitati. «La rigenerazione di questi spazi – ha sottolineato Rugna – può diventare uno strumento concreto per favorire il ripopolamento dei borghi e delle città medie e medio-grandi, rilanciando tessuti urbani che negli ultimi decenni hanno perso funzioni e residenti. Non si tratta solo di recuperare edifici, ma di restituire vitalità e prospettive ai nostri territori».

Secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, la Regione intende evitare dispersioni e ritardi, calibrando gli interventi sulla base di dati aggiornati e di una mappatura puntuale delle esigenze locali. A breve sarà pubblicata una manifestazione di interesse per sondare la disponibilità e le proposte dei soggetti coinvolti, così da definire in modo più preciso fabbisogni e target di riferimento. Solo successivamente, sulla base degli esiti di questa fase esplorativa, il bando sarà ulteriormente dettagliato.

«È necessario – ha evidenziato il presidente di Ance Calabria – accelerare l’attuazione dei progetti, rafforzare il coordinamento tra istituzioni e territori e garantire risorse certe e tempi rapidi. Le politiche abitative devono tradursi in risposte concrete, sia per le famiglie che cercano soluzioni dignitose, sia per le imprese che investono nel comparto edilizio».

Rugna ha infine rimarcato il valore strategico della rigenerazione urbana: «Non è soltanto un’operazione edilizia. È un processo complesso che mette al centro la persona, la qualità dell’abitare e la coesione sociale. Se ben governata, può diventare un motore di sviluppo sostenibile per l’intera Calabria».

L’incontro segna dunque l’avvio di una nuova fase di collaborazione tra Regione e sistema delle costruzioni, con l’obiettivo di dare forma a interventi strutturali capaci di coniugare inclusione sociale, rilancio economico e riqualificazione del patrimonio edilizio.