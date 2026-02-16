Cassano allo Jonio, ordinanza di evacuazione dei piani terra, seminterrati e interrati di Lattughelle e Piano Scafo

l’ordinanza

CASSANO ALLO JONIO Con ordinanza sindacale è stata ordinata l’attivazione del Centro Operativo

Comunale di Protezione Civile per le eccezionali precipitazioni atmosferiche e le correlate situazioni

di criticità idrogeologica interessanti l’intera Provincia di Cosenza. Per questo motivo il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianpaolo Iacobini – con decorrenza immediata e fino al termine dell’emergenza – ha disposto l’evacuazione dei residenti nelle Contrade Lattughelle e Piano Scafo del Comune di Cassano All’Ionio. Disposto di evacuare i piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni, recandosi ove possibile ai piani superiori predisponendo quanto necessario per soggiornarvi ed eventualmente pernottarvi, oppure individuando autonomamente alternative praticabili (ad esempio, ospitalità presso conoscenti e/o parenti per pernottare in luogo sicuro). Nel caso in cui ciò non fosse possibile e qualora non ci fossero alternative praticabili per poter pernottare in luoghi sicuri, sarà possibile telefonare alla delegazione municipale di Sibari, al numero 0981 74005, o recarsi al punto di ritrovo allestito presso il cd. Palazzetto dello Sport di Sibari per essere indirizzati alle strutture di accoglienza individuate dal Comune.