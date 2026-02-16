Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’ordinanza

Cassano allo Jonio, ordinanza di evacuazione dei piani terra, seminterrati e interrati di Lattughelle e Piano Scafo

Lo ha deciso il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianpaolo Iacobini con decorrenza immediata e fino al termine dell’emergenza

Pubblicato il: 16/02/2026 – 19:44
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cassano allo Jonio, ordinanza di evacuazione dei piani terra, seminterrati e interrati di Lattughelle e Piano Scafo

CASSANO ALLO JONIO Con ordinanza sindacale è stata ordinata l’attivazione del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile per le eccezionali precipitazioni atmosferiche e le correlate situazioni
di criticità idrogeologica interessanti l’intera Provincia di Cosenza. Per questo motivo il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianpaolo Iacobini – con decorrenza immediata e fino al termine dell’emergenza – ha disposto l’evacuazione dei residenti nelle Contrade Lattughelle e Piano Scafo del Comune di Cassano All’Ionio. Disposto di evacuare i piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni, recandosi ove possibile ai piani superiori predisponendo quanto necessario per soggiornarvi ed eventualmente pernottarvi, oppure individuando autonomamente alternative praticabili (ad esempio, ospitalità presso conoscenti e/o parenti per pernottare in luogo sicuro). Nel caso in cui ciò non fosse possibile e qualora non ci fossero alternative praticabili per poter pernottare in luoghi sicuri, sarà possibile telefonare alla delegazione municipale di Sibari, al numero 0981 74005, o recarsi al punto di ritrovo allestito presso il cd. Palazzetto dello Sport di Sibari per essere indirizzati alle strutture di accoglienza individuate dal Comune.

Argomenti
allerta arancione
CASSANO ALLO JONIO
gianpaolo iacobini
maltempo cassano allo ionio
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x