Maltempo, la Calabria in ginocchio. «C’è gente che ha perso davvero tutto»

emergenza continua

CASSANO ALLO JONIO Continue raffiche di pioggia e venti forti. Nella notte, il maltempo è tornato a farsi sentire in Calabria. L’allerta è scattata soprattutto lungo la fascia tirrenica cosentina, ma resta particolarmente complicata la situazione sul versante ionico. «In questo momento stiamo lavorando per fronteggiare l’emergenza, per assicurare a tutti un pasto caldo, per assicurare a chi non lo avesse un tetto. C’è molta rabbia, non lo nego, ma questa rabbia è anche voglia di ripartire e una richiesta accorata alle istituzioni a non essere lasciati soli»: così il sindaco di Cassano allo Ionio (in provincia di Cosenza), dopo la recente esondazione del fiume Crati. «C’è gente che ha perso davvero tutto, ha perso i risparmi e i sacrifici di una vita, c’è gente che oggi non ha nemmeno un fornello per preparare un pasto», ha sottolineato. «Nel nostro comune ad essere interessate sono Contrada Lattughella, qui a Sibari, e sempre a Sibari la zona dei Laghi, accomunate dalla vicinanza del fiume Crati, che ha rotto gli argini in più parti e sostanzialmente trasformato i laghi di Sibari in una parte della propria foce», ha spiegato il primo cittadino. «Siamo a un punto ancora di precarietà, perché le rotture multiple lungo gli argini hanno richiesto un intervento davvero massiccio in termini di lavoro. L’approssimarsi di una nuova perturbazione non ci tranquillizza. Confidiamo che quanto finora fatto possa rivelarsi utile a frenare un’eventuale avanzata del Crati», ha concluso.

Mezzi in azione

Le squadre del Consorzio di Bonifica sono tutte fuori impegnate in alcuni interventi degli ultimi due intensi giorni da tutti i territori, in special modo sulle zone più colpite dal maltempo: dal ponte sul Crati in prossimità degli scavi archeologici per l’allontanamento tronchi dall’ idrometro e ripristino funzionalità per monitoraggio Arpacal; con gli interventi di bonifica si continua, anche stamattina, a rimuovere i detriti portati dalla piena dai canali consortili in località Lattughelle nel comune di Cassano allo Ionio per consentire l’allontanamento delle acque e il ripristino della normale regimazione; con tutto il Distretto Cosenza ovest impegnato, nello specifico sullo sbocco canale Varchera e sul canale Tirello in agro di Scalea; a Gabella sulle barre dunali e con il Nucleo di Controllo operativi sulla rete di colo del crotonese sugli scarichi e verso l’impedimento ai nostri operatori la pulizia dei fossi di scolo oltre che sugli allacci abusivi; ed ancora per la rimozione detriti canale di scolo località Pietra della Lavandaia nel martoriato comune di Tarsia.

