Maltempo, surplus pluviometrico del +60%

record storico

ROMA «Un inizio d’anno che passerà alla storia della climatologia italiana. Il 2026 si è presentato con un biglietto da visita inequivocabile: 6 settimane di maltempo quasi continuo. Da Capodanno ad oggi, l’Italia non ha quasi mai visto il sole per più di due giorni consecutivi». Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it. «Abbiamo registrato un surplus pluviometrico nazionale del +60%, con picchi del +90% sulle regioni tirreniche. Le temperature, pur mantenendosi spesso sopra la media a causa dei venti meridionali, non hanno impedito nevicate record in montagna. E il vento? Abbiamo avuto ben 4 tempeste con raffiche superiori ai 100 km/h. Un quadro quasi monsonico più che mediterraneo». Al Sud, invece, il protagonista è ancora il Maestrale, che soffia impetuoso provocando mareggiate sui versanti esposti di Isole Maggiori e Calabria. Nelle prossime 48 ore avremo finalmente segnali di miglioramento. L’Anticiclone delle Azzorre, il grande assente di questo 2026, proverà a spingere verso l’Europa occidentale. Avremo bel tempo prevalente al Centro-Nord con primi tepori primaverili: si toccheranno 15°C anche in Pianura Padana. Resterà instabile solo al Sud e sulle Alpi di confine. Ma poi, attenzione al colpo di coda invernale. Un brusco impulso di aria polare scivolerà sul bordo orientale dell’alta pressione, portando un peggioramento rapido. Passata la veloce sfuriata polare, nel weekend assisteremo al vero cambiamento. L’Anticiclone delle Azzorre abbraccerà finalmente l’Italia intera, regalandoci il primo vero anticipo di primavera di questo 2026 finora brutto e tempestoso.