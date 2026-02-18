Skip to main content

Emergenza maltempo, Occhiuto: «Dal Governo un sostegno reale per cittadini e imprese»

Il presidente della Regione commenta soddisfatto l’esito del Cdm: «Risposta rapida e concreta, avanti con la ripartenza»

Pubblicato il: 18/02/2026 – 20:40
«Il governo ha dimostrato tempestività e attenzione concreta verso i territori colpiti dal ciclone Harry.
Dopo i primi 100 milioni di euro stanziati per fronteggiare le primissime emergenze, sono stati destinati oltre un miliardo di euro a Calabria, Sicilia e Sardegna». Lo afferma il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dopo l’esito della riunione odierna del Cdm che ha stanziato oltre 1 miliardo di euro per le regioni colpite dal maltempo. «È un intervento significativo, che rappresenta un sostegno reale per cittadini e imprese duramente provati, e che consente di avviare un percorso serio di ristoro dei danni e di ripartenza economica. Come Regione continueremo a operare in stretta sinergia con l’esecutivo nazionale e con la Protezione Civile, anche alla luce della nuova ondata di maltempo che ha interessato la Calabria nei giorni scorsi, per assicurare ai nostri cittadini risposte rapide, efficaci e all’altezza delle difficoltà affrontate».

