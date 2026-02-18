Maltempo: dal Cdm oltre un miliardo per Calabria, Sicilia e Sardegna

la risposta all’emergenza

ROMA Il Consiglio dei ministri – a quanto si apprende secondo l’Adnkronos – ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Nell’insieme le risorse, destinate a famiglie e imprese in Calabria, Sicilia e Sardegna, ammontano a oltre 1 miliardo di euro, compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza.

Il commento del sottosegretario Ferro

«L’approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto per l’emergenza maltempo, con lo stanziamento complessivo di oltre un miliardo di euro, rappresenta una risposta concreta e tempestiva a sostegno delle comunità colpite dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna. Ancora una volta sono stati mantenuti gli impegni assunti. Il Governo Meloni ha agito con rapidità e senso di responsabilità, intervenendo sin dalle prime ore con un primo immediato stanziamento di 100 milioni di euro, a cui oggi segue un ulteriore e significativo rafforzamento delle risorse per sostenere cittadini, imprese ed amministrazioni locali». Lo dichiara l’on. Wanda Ferro (FdI), sottosegretario all’Interno.

