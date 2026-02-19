Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca rimette il mandato

dopo le polemiche

ROMA Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai.

La decisione arriva dopo le polemiche scatenatesi dopo la sua telecronaca nel corso nell’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. In quella circostanza Petrecca ha commesso una serie di errori che hanno provocato la dura reazione della redazione di RaiSport prima e di tutti i giornalisti Rai successivamente con lo sciopero delle firme.

