Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

dopo le polemiche

Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca rimette il mandato

Lascerà al termine delle Olimpiadi di Olimpiadi invernali

Pubblicato il: 19/02/2026 – 11:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca rimette il mandato

ROMA Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai.
La decisione arriva dopo le polemiche scatenatesi dopo la sua telecronaca nel corso nell’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. In quella circostanza Petrecca ha commesso una serie di errori che hanno provocato la dura reazione della redazione di RaiSport prima e di tutti i giornalisti Rai successivamente con lo sciopero delle firme.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
dimissioni paolo petrecca
OLIMPIADI MILANO CORTINA
paolo petrecca
raisport
Top
Categorie collegate
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x