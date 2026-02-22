Maltempo a Reggio, Battaglia: «Sopralluogo su “Opera” e interventi urgenti sul lungomare»

la conta dei danni

REGGIO CALABRIA Dopo il maltempo che ha causato una serie di danni anche alla città di Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia è tornato a fare il punto sulle operazioni in corso per il ripristino dei luoghi colpiti.

«Per quanto riguarda le colonne di Tresoldi, che hanno fatto tanto discutere – ha evidenziato Battaglia – il settore Cultura ha già contattato il direttore dei lavori, che sarà a Reggio la prossima settimana per effettuare un primo sopralluogo. Per quanto riguarda la pavimentazione del Lungomare, soprattutto nei pressi dell’Arena, ci sono stati dei danni: stiamo procedendo alla raccolta dei sanpietrini per metterli in sicurezza e abbiamo contattato la società fornitrice per valutare la sostituzione di quelli mancanti. Nei giorni passati abbiamo provveduto, con lavori affidati attraverso la procedura di somma urgenza, agli interventi sul litorale di Pellaro, Bocale e Pettogallico, dove si sono registrati i problemi più gravi».

«Come Comune colpito, insieme agli altri comuni della Calabria – ha concluso poi il sindaco f.f. – ci rifaremo attraverso i ristori previsti dal Governo tramite le piattaforme della Regione e della Protezione Civile. L’importante, in questo momento, è garantire la sicurezza dei cittadini di fronte a una furia che è stata devastante e senza precedenti. Ed è altrettanto fondamentale prepararsi per il futuro, considerando che eventi come questi si moltiplicano: è necessario quindi iniziare a lavorare con maggiore determinazione sulla prevenzione».

