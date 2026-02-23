‘Ndrangheta, è morto Domenico Belfiore: fu il mandante dell’omicidio di Bruno Caccia

la criminalità al nord

È morto a 74 anni Domenico Belfiore, boss della ‘ndrangheta condannato all’ergastolo per l’omicidio di Bruno Caccia avvenuto a Torino il 26 giugno del 1983. Uscito di carcere dopo 30 anni per le sue precarie condizioni di salute, Belfiore si è sempre dichiarato innocente, mentre per gli inquirenti e i giudici che lo hanno condannato è stato lui a comandare e pianificare l’omicidio. Mai condannato per mafia, dal 2015 era passato agli arresti domiciliari, dove ha ricevuto le cure fino al malore di qualche giorno fa. Nato a Gioiosa Jonica nel 1951, era considerato uno dei punti di riferimento della ‘ndrangheta al Nord.

