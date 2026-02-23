Travolto da un’auto a Catona, 79enne in gravi condizioni

l’incidente

REGGIO CALABRIA Un incidente stradale grave si è verificato questa mattina a Catona intorno alle 9,40. Un automobile condotta da un ultra 80enne, per cause in corso si accertamento, ha investito un pedone di 79 anni. Il pedone è stato soccorso e ricoverato al Gom dove, a causa delle gravi lesioni riportate, i medici hanno riservato la prognosi. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale finalizzati alla ricostruzione della dinamica nonché all’accertamento dello stato psico-fisico del conducente. Dei fatti è stato notiziato nell’immediatezza il magistrato di turno.

