Ultimo aggiornamento alle 16:13
Il verdetto

Basso profilo, in Appello sette assoluzioni e condanne ridimensionate – I NOMI

Antonio Gallo scende da 30 a 26 anni, Gigliotta da 30 a 20. Ribaltate diverse posizioni, tra assoluzioni e una nuova condanna in secondo grado

Pubblicato il: 24/02/2026 – 15:35
di Giorgio Curcio
Basso profilo, in Appello sette assoluzioni e condanne ridimensionate – I NOMI

CATANZARO In riforma parziale della sentenza del luglio del 2023, i giudici della Corte d’Appello di Catanzaro hanno emesso una nuova sentenza nei confronti degli imputati del processo nato dall’inchiesta “Basso Profilo” incentrato sugli intrecci illeciti tra le cosche crotonesi e il mondo dell’imprenditoria. Imputato “chiave” del processo è l’imprenditore Antonio Gallo uomo che – secondo l’accusa – «ha costruito un sistema di società cartiere» ossia esistenti solo sulla carta, il cui unico scopo era quello di «produrre fatture». In Appello la sua condanna è stata rideterminata a 26 (30 in primo grado).

La sentenza

In generale in Appello il quadro accusatorio è stato ridimensionato. Oltra ai 4 anni in meno inflitti a Gallo, sono state rideterminate al ribasso – da 30 a 20 anni e 4 mesi – quelle per Umberto Gigliotta; ridimensionate anche le condanne di Andrea Leone (da 18 anni a 15 anni e 4 mesi), Maria Teresa Sinopoli (da 7 anni e 8 mesi a 5 anni e 10 mesi), Daniela Paonessa (da 7 anni e 2 mesi a 5 anni e 5 mesi) e Ieso Marinaro (da 7 anni e 2 mesi a 5 anni e 4 mesi). Diversi i ribaltamenti per quanto riguarda le assoluzioni che hanno interessato in particolare: Antonio Santo Bagnato, Nicola Cirillo, Antonello Formica, Giovanni Mazzei, Umberto Rotundo, Rolando Russo e Giovanni Lorenzo Servidio. (g.curcio@corrierecal.it)

Il verdetto:

BACI Henrik – 4 anni e 4 mesi;
BAGNATO Antonio Santo – Assolto (capo 22, non ha commesso il fatto);
BANU Elena – Condanna confermata (spese grado);
CALIÒ Maria Rosaria – Condanna confermata (spese grado);
CARDUCCELLI Eliodoro – 7 anni e 3 mesi + 16.200 € multa;
CERENZIA Ilenia – 2 anni e 4 mesi + 5.000 € multa;
CIRILLO Nicola – Assolto (capo 22) + revoca confisca;
D’ALESSANDRO Ercole – 5 anni e 3 mesi;
DROSI Antonella – Condanna confermata (sospensione condizionale);
FALDELLA Santo – 5 anni + 14.000 € multa;
FORMICA Antonello – Assolto (capo 10, fatto non sussiste);
GALLO Antonio – 26 anni;
GALLO Francesco – 3 anni e 7 mesi + 12.000 € multa;
GIGLIO Glenda – 2 anni e 9 mesi;
GIGLIOTTA Umberto – 20 anni e 4 mesi;
HASAJ Odeta – 3 anni e 7 mesi;
LAMANNA Giuseppe – Condanna confermata (spese grado);
LEONE Andrea – 15 anni e 4 mesi;
LEROSE Francesco – 5 anni;
MARINARO Ieso – 5 anni e 4 mesi + 19.200 € multa;
MAZZEI Giovanni – Assolto (capo 19 ter);
PACIULLO Liberato Giuseppe – 3 anni e 8 mesi + 12.500 € multa;
PAONESSA Daniela – 5 anni e 5 mesi + 19.400 € multa;
POSCA Raffaele – Condanna confermata (spese grado);
ROSA Andrea – 3 anni e 7 mesi + 12.000 € multa;
ROTUNDO Umberto – Assolto (capo 125);
RUSSO Rolando – Assolto (capi 87 e 88);
SERVIDIO Giovanni Lorenzo – Assolto (capi 95 e 96);
SILIPO Maurizio – Condanna confermata (spese grado);
SINOPOLI Maria Teresa – 5 anni e 10 mesi + 14.500 € multa;
TALARICO Rosa – 3 anni e 10 mesi + 13.200 € multa;
TARANTINO Matteo – Condanna confermata (spese grado);
TORCIA Luca – 1 anno e 8 mesi + 4.400 € multa;
TORCIA Rosa – 3 anni e 8 mesi + 10.000 € multa;
ZAVATTA Alberto – Condanna confermata (spese grado);
ZAVATTA Claudio – Condanna confermata (spese grado).

Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati: Sergio Rotundo; Massimiliano Scuteri; Enzo Galeota, Antonio Lomonaco. E poi: Cantafora, Ioppoli, Staiano, Mancuso, Costarella, Massara e Belmonte.

