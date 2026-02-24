Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:13
l’iniziativa

“Mondo Rosa”, con il progetto LYA più sostegno psicologico e autonomia per donne e minori

Il Centro Calabrese di Solidarietà ETS rafforza l’impegno

Pubblicato il: 24/02/2026 – 15:59
CATANZARO Il Centro Calabrese di Solidarietà ETS rafforza l’impegno a tutela delle donne vittime di violenza con il progetto LYA – Lettura Yoga Armonia, destinato a potenziare le attività della Casa Rifugio “Mondo Rosa” di Catanzaro. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del DPCM 16 novembre 2023 – Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – e prevede un intervento della durata di dodici mesi, per un investimento complessivo superiore a 55 mila euro. LYA nasce dalla consapevolezza che proteggere non basta. Accogliere una donna in una casa rifugio significa garantirle sicurezza immediata, ma anche accompagnarla in un percorso di ricostruzione personale e di autonomia. Il progetto, infatti, punta a consolidare e ampliare i servizi già attivi, rafforzando in particolare il sostegno psicologico e l’accompagnamento sociale attraverso percorsi personalizzati. Le donne ospiti sono seguite da professioniste qualificate in un lavoro di rielaborazione del trauma che mira a ricostruire l’autostima, superare il senso di colpa e riattivare capacità e risorse spesso compromesse da anni di maltrattamenti. Il supporto non si limita all’aspetto emotivo, ma si estende alla dimensione sociale e relazionale, favorendo una progressiva riappropriazione della propria identità e delle proprie scelte. Elemento centrale del progetto è il rafforzamento dei percorsi di orientamento al lavoro. Attraverso bilanci di competenze strutturati e incontri specialistici, le beneficiarie potranno individuare e valorizzare le proprie attitudini professionali, con l’obiettivo di favorire un inserimento lavorativo stabile. L’autonomia economica rappresenta, infatti, uno dei presupposti fondamentali per interrompere definitivamente il ciclo della violenza e costruire un futuro indipendente. Particolare attenzione è riservata ai minori vittime di violenza assistita. Il progetto prevede interventi di sostegno psicologico individuale e attività di recupero scolastico, pensati per ridurre l’impatto traumatico e ristabilire condizioni di serenità, continuità educativa e sviluppo armonico. Il benessere dei bambini viene considerato parte integrante del percorso di rinascita delle madri. LYA si inserisce in una visione integrata che tiene insieme protezione, cura, formazione e autonomia. Non si tratta solo di garantire un tetto sicuro, ma di offrire strumenti concreti per ripartire. L’obiettivo è restituire dignità, sicurezza e prospettiva alle donne e ai loro figli, trasformando un’esperienza di dolore in un percorso di ricostruzione consapevole e di nuova progettualità di vita.

