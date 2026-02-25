Aeroporto di Crotone, Barbuto: operatività fino a mezzanotte frutto del nostro pressing istituzionale

l’intervento

CROTONE «L’estensione dell’orario operativo dell’aeroporto “Pitagora” di Crotone fino alle ore 24:00 è finalmente realtà. L’annuncio, giunto a seguito dell’incontro tra il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e i vertici di Enac, segna un punto di svolta fondamentale per lo scalo crotonese. Un risultato che non è frutto del caso, ma la diretta conseguenza della ferma richiesta avanzata da Elisabetta Barbuto e Sergio Ferrari durante il recente incontro ufficiale avuto con il Presidente Occhiuto. In quella sede, era stata ribadita con forza la necessità di garantire la piena funzionalità dell’aeroporto, superando le limitazioni orarie che ne hanno finora castrato le potenzialità di crescita». Lo si legge in una nota diffusa da Elisabetta Barbuto, consigliere regionale M5S. «Accolgo con grande soddisfazione l’annuncio dell’estensione dell’operatività fino a mezzanotte. È un impegno che avevo chiesto personalmente al Presidente Occhiuto nell’ultimo incontro, sottolineando come la limitazione oraria rappresentasse un ostacolo insormontabile per l’attrattività dello scalo e un disagio costante per i passeggeri in caso di lievi ritardi. Questo traguardo – sostiene la consigliera regionale Barbuto – dimostra che, quando l’azione politica è puntuale e propositiva, i risultati per il territorio arrivano. La piena funzionalità del “Pitagora” è una condizione imprescindibile per rompere l’isolamento della fascia ionica e garantire il diritto costituzionale alla mobilità per tutti i cittadini del crotonese. Non ci fermiamo qui: questo è solo un tassello di un progetto più ampio che deve vedere Crotone stabilmente inserita nei circuiti del traffico aereo nazionale e internazionale». L’estensione dell’orario permetterà ora una gestione più flessibile dei voli esistenti e, soprattutto, renderà lo scalo di Crotone più appetibile per nuove compagnie aeree, eliminando il rischio di dirottamenti su altri scali nelle fasce orarie serali. «Continuerò a vigilare – conclude Barbuto – affinché a questo annuncio seguano fatti gestionali immediati da parte di Sacal e affinché il rilancio del nostro aeroporto resti una priorità assoluta nell’agenda regionale e nazionale».

